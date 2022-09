TSE estuda veto à camisa da seleção na eleição por mesários

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, e a comissão de transparência eleitoral reuniram-se na segunda-feira (26) para debater temas relacionados às eleições. Em pauta, assuntos como o fechamento de clubes de tiro durante o pleito e a proibição do uso da camisa da seleção brasileira de futebol por mesários.

A informação foi inicialmente divulgada pelo jornal “O Globo” na coluna da jornalista Malu Gaspar e confirmada pelo Metrópoles. Ambas as sugestões serão analisadas por Alexandre de Moraes. No argumento do colegiado, a proibição do uso da camisa da seleção se dá por ela ter se tornado “símbolo partidário” dos apoiadores do presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), em manifestações e atos.

Pela legislação eleitoral, os mesários não podem usar qualquer peça de roupa ou acessório (adesivos ou broches) que remeta a candidatos ou partidos, por estarem na condição de funcionários da Justiça Eleitoral. Já a sugestão sobre o fechamento dos clubes de tiro tem uma margem de dois dias antes e dois dias depois ao dia da votação.

Se Alexandre de Moraes aderir, os locais serão fechados de sexta-feira (30) até terça-feira (4). O objetivo é inibir o acesso a armas de fogo.