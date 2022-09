Posto de saúde, USF do Jardim Presidente deve ser inaugurado nas próximas semanas

A nova Unidade de Saúde da Família (USF) a ser inaugurada nas próximas semanas pela Prefeitura, desta vez no Bairro Jardim Presidente, vai contar com três equipes de saúde da família, duas equipes de saúde bucal e terá residência em Saúde da Família e Comunidade.

Pelo menos 12 mil pessoas da Mata do Segredo e região serão beneficiadas com atendimento nas áreas de medicina, enfermagem, farmácia, serviço social, psicologia, educação física, fisioterapia e odontologia. Os últimos ajustes da convocação e remanejamento de profissionais para composição das equipes já estão finalizados.

Esta será a 11ª unidade da Atenção Primária a ser entregue nos últimos cinco anos e a 77ª existente no município. A obra da unidade faz parte do programa do Requalifica UBS e foi iniciada em 2012, sendo paralisada em 2015. Em razão de entraves contratuais houve a necessidade da abertura de um novo processo licitatório, o que fez com que a execução pudesse ser retomada neste ano.

Com informações da assessoria