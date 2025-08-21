Tribunal Eleitoral de MS lidera Ranking da Transparência do CNJ

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul conquistou, pelo quarto ano consecutivo, o primeiro lugar no Ranking da Transparência do Poder Judiciário, divulgado nesta quarta-feira (20) pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça). Entre 94 tribunais e conselhos avaliados, apenas 19 alcançaram a pontuação máxima de 100%, e o TRE-MS esteve entre eles.

O levantamento analisou 87 itens distribuídos em dez temas, como gestão, orçamento, acessibilidade, dados estatísticos e transparência de remunerações. Criado em 2018, o ranking mede o grau de informação que os órgãos do Judiciário disponibilizam aos cidadãos.

Desde 2022, o TRE-MS cumpre integralmente todos os critérios avaliados. O presidente da Corte, desembargador Carlos Eduardo Contar, afirmou que a conquista é fruto do empenho de magistrados e servidores em garantir clareza e acesso às informações. O vice-presidente e corregedor regional eleitoral, desembargador Sérgio Fernandes Martins, destacou que o resultado reflete “a consolidação de uma gestão moderna e transparente, acessível a qualquer cidadão”.

“Esse primoroso resultado, obtido pelo quarto ano consecutivo, traduz o comprometimento e competência de cada magistrado e servidor que participou do processo da transparência, sendo o prêmio motivo de grande honra para este Tribunal porque representa o reconhecimento dentro do Poder Judiciário brasileiro do padrão de excelência do TRE/MS”, concluiu.

Com essa nova conquista, o TRE-MS reforça seu histórico de evolução no ranking: saiu do 67º lugar em 2018 para liderar o levantamento nos últimos quatro anos consecutivos.

Carol Chaves