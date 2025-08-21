Acesso à internet redefine lazer nas pequenas cidades de MS

Apesar de ser quase onipotente nos grandes centros urbanos, o acesso à Internet em pequenas cidades rurais ainda não é constante ou amplo. No entanto, nos municípios em que isso acontece, é possível sentir seu impacto na mudança das opções de lazer dos cidadãos.

Dos streamings de vídeo até os jogos online, a conexão com a Internet desbloqueia novas formas das pessoas se divertirem. É o que tem acontecido nas pequenas cidades do Mato Grosso do Sul, conforme o acesso à Internet é ampliado no estado.

Aumento da conexão da população o Mato Grosso do Sul

Em 2024, 95,4% dos domicílios do Mato Grosso do Sul registraram conexão com a Internet, um aumento de quase 20 pontos percentuais em relação a 2016. E esse aumento de conectividade tem a ver com a popularização da Internet via satélite.

Fonte: Unsplash

A demanda por conexão à Internet em áreas mais rurais do estado aumentou nos últimos anos e levou a popularização da conexão via satélite. A tecnologia é mais escolhida pela dificuldade de criar a estrutura para a Internet a cabo nas zonas mais rurais do estado.

Com essa expansão das opções de conectividade no Mato Grosso do Sul, quem ganha é a população que vive em áreas mais rurais e que, agora, tem acesso facilitado à Internet, algo antes inacessível para muitos.

Novas opções de lazer desbloqueadas

Com o aumento da fatia da população conectada com a Internet, novas opções de lazer foram desbloqueadas pela população. Afinal, agora é possível aproveitar alguns aplicativos e plataformas digitais, antes inacessíveis, com maior estabilidade.

No entanto, isso não significa que todas as formas de entretenimento digital estão disponíveis ainda ou com boa qualidade. Opções que exigem conexões de alta velocidade, como serviços de streaming em HD ou jogos online mais avançados (Call of Duty ou Counter-Strike: Global Offensive, por exemplo), podem ainda não estar disponíveis nas zonas mais afastadas.

Dito isso, opções de jogos compatíveis com conexões mais lentas e menos exigentes estão mais facilmente acessíveis para a população local, como puzzles, jogos casuais e caça-níqueis. Por exemplo, o Big Bass Bonanza é um jogo online com temática de pesca usado em promoções e bônus de casino que oferecem recompensas aos jogadores.

Com isso, fica claro que a conexão com a Internet não é só uma maneira de se informar ou movimentar dinheiro, mas também um canal de entretenimento.

Tendência é de maior crescimento no futuro

Apesar do crescimento atual, a tendência é que cada vez mais pessoas tenham conexão com a Internet no Mato Grosso do Sul, especialmente com o avanço do 5G. A infraestrutura para esse tipo de conexão já está sendo implementada em todo o Brasil, incluindo no estado.

Atualmente, mais de 400 mil pessoas já possuem acesso a Internet 5G no Mato Grosso do Sul, pouco mais de 14% da população do estado. Portanto, há bastante espaço para expandir a rede local com conexões cada vez mais rápidas, o que deve ser o foco para os próximos anos.

