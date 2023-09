Tribunal de Justiça define lista tríplice para vaga no TRE-MS

O Pleno do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) vai definir, no dia 20, a lista tríplice para a vaga no TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral). A votação pautada para escolha da lista tríplice para vaga de membro efetivo se dará em razão do término do segundo biênio do advogado Juliano Tannus.

Conforme o “Blog do Marco Eusébio” concorrem à vaga os seguintes advogados, devidamente inscritos na OAB-MS, por ordem alfabética: Carlos Alberto Almeida de Oliveira, Fernando José Baraúna Recalde, José Belga Assis Trad, José Maciel Sousa Chaves, Katarina de Carvalho Figueiredo Aragaki, Lucas Costa da Rosa, Maria Caroline Bertol, Carloto Trindade Nantes, Tobias Ferreira Pinheiro e Yves Drosghic.

A votação será feita pelos 37 desembargadores do TJMS e os três advogados mais votados irão integrar a lista que será enviada ao presidente Lula, que nomeará o futuro integrante do TRE-MS.

Em junho deste ano, Lula nomeou o advogado Márcio de Ávila Martins Filho como juiz substituto do TRE-MS, na vaga de José Eduardo Chemin Cury, que virou titula de Ávila venceu a disputa contra os colegas Lucas Costa da Rosa e Régis Santiago de Carvalho, que formavam a lista tríplice do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul).

