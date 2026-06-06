Três Lagoas firma contrato milionário para estudar folha de pagamento

A Prefeitura de Três Lagoas autorizou a contratação, sem licitação, do BR TEC (Instituto Brasileiro de Tecnologia, Empreendedorismo e Gestão) por R$ 2,1 milhões para elaborar um estudo de viabilidade econômico-financeira da folha de pagamento dos servidores municipais e auxiliar na futura contratação da instituição financeira que administrará os pagamentos do funcionalismo.

O ato de autorização da dispensa de licitação foi publicado no Diário Oficial da Assomasul desta quarta-feira (3). Conforme o documento, o contrato terá vigência de seis meses e prevê a realização de estudos sobre a folha dos servidores ativos, aposentados e pensionistas do município, além de assessoramento técnico para estruturar o processo de escolha do banco responsável pela gestão da folha salarial.

Segundo o ato assinado pela secretária municipal de Fazenda, Soyla Carla Alves Garcia, a dispensa foi autorizada após análise da documentação apresentada e da justificativa de preços, sob o argumento de que o instituto apresentou a proposta de menor valor no Processo Licitatório nº 095/2026.

O valor da contratação chama atenção por ser destinado exclusivamente à elaboração de estudos e consultoria técnica relacionados à gestão da folha de pagamento, uma das principais despesas da administração municipal.

A reportagem tentou contato com a comunicação da Prefeitura de Três Lagoas para obter esclarecimentos sobre os critérios utilizados para definir o valor do contrato e as entregas previstas, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. Também não foi localizado contato direto da Secretaria Municipal de Fazenda.

O MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul) e o TCE-MS (Tribunal de Contas do Estado) foram procurados para comentar a contratação e informar se pretendem acompanhar o caso. Até o fechamento desta reportagem, não houve resposta.