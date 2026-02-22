TRE-MS percorre aldeias indígenas de Aquidauana com atendimento itinerante

A Justiça Eleitoral, por meio da 10ª Zona Eleitoral de Aquidauana, realiza neste domingo (22) e nos dias 28 de fevereiro e 1º de março atendimentos itinerantes em diferentes aldeias indígenas localizadas no município de Aquidauana.

Na oportunidade será possível realizar a emissão, transferência e regularização do título de eleitor, além da atualização de dados cadastrais, exclusivo para eleitores indígenas.

A ação integra o cronograma de atendimentos itinerantes realizados pelo TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul), que tem percorrido diversas regiões do Estado e da Capital, aproximando os serviços da Justiça Eleitoral das comunidades.

O eleitor pode consultar sua situação eleitoral no site do TSE, acessando a aba “Autoatendimento Eleitoral”. No portal, é possível verificar pendências, emitir certidões, atualizar dados e acompanhar informações sobre o título.

Confira a programação dos atendimentos:

No sábado de 21 de fevereiro, a Justiça Eleitoral estará presente na Aldeia Água Branca, das 8h às 16h.

No domingo, a Aldeia Lagoinha será contemplada com o serviço, das 8h às 16h.

Já nos dias 28 de fevereiro e 1° de março, o distrito de Taunay e as aldeias Imbirussu e Morrinho serão antendidas. No sábado (28), o serviço será das 8h às 16h, e no domingo (1º de março), das 8h às 12h.