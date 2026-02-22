Milho: preços permaneceram firmes, sustentados pela oferta restrita em diversas regiões

O mercado brasileiro de milho registrou uma semana mais curta de negociações, impactada pelo feriado de Carnaval, com suspensão das atividades na segunda e terça-feira. Muitos agentes permaneceram fora do mercado e devem retomar as operações nesta semana. Apesar disso, os preços permaneceram firmes, sustentados pela oferta restrita em diversas regiões, e há possibilidade de avanços nos valores do cereal nos próximos dias.

Segundo a equipe de Inteligência de Mercado da Safras & Mercado, o foco das operações na colheita, comercialização e logística da soja acaba deixando o milho em segundo plano, o que mantém suporte às cotações. Dessa forma, pequenos ajustes altistas podem ocorrer no curto prazo.

Impacto do clima e plantio da safrinha nas cotações

O mercado acompanha atentamente a evolução da colheita e comercialização da soja, mas há preocupações com possíveis atrasos no plantio da safrinha de milho, devido às chuvas previstas para as próximas semanas. Esses fatores climáticos funcionam como ponto altista para o milho, especialmente considerando a limitação da oferta.

No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, o mercado está mais calmo, sem negócios reportados.Já no

Paraná, Centro-Oeste e Sudeste, as negociações são difíceis, com produtores cautelosos na oferta e buscando manter sustentação nos preços.

Além disso, preços elevados dos fretes têm sido outro fator que preocupa o mercado, influenciando especulações sobre a comercialização do cereal.

Perspectivas do mercado

O cenário atual indica que o mercado de milho continuará acomodado e atento ao clima, logística e colheita da soja. A restrição de oferta em algumas regiões e a expectativa de atrasos no plantio da safrinha podem manter os preços sustentados ou provocar leves avanços nas próximas semanas. (Com informações do Portal do Agronegócio e Notícias Agrícolas)

Entre 12 e 19 de fevereiro de 2026, as cotações do milho foram:

Cascavel/PR: R$ 63,00 por saca, estabilidade.

Campinas/CIF/SP: alta de 0,7%, passando de R$ 71,50 para R$ 72,00 por saca.

Região Mogiana/SP: avanço de 6,1%, de R$ 66,00 para R$ 70,00 por saca.

Rondonópolis/MT: estável em R$ 55,00 por saca.

Erechim/RS: leve queda de 1,6%, de R$ 64,00 para R$ 63,00 por saca.

Uberlândia/MG: alta de 0,8%, de R$ 62,00 para R$ 62,50 por saca.

Rio Verde/GO: estável em R$ 60,00 por saca.

Campo Grande/MS: estável em R$ 53,00 por saca.

Dourados/MS: estável em R$ 55,00 por saca.

Maracajú/MS: queda de 1,85% de 54,00 para 53,00 por saca.

Nos portos:

Porto de Paranaguá/PR: R$ 69,00 por saca.

Porto de Santos/SP: R$ 70,00 por saca.