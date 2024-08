TRE define tempo de rádio e TV para o horário eleitoral

A partir do dia 30 de agosto começam as propagandas eleitorais em rádio e TV, e conforme plano de mídia e distribuição dos horários eleitorais, definido após audiência do TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul) , cinco candidatos conseguiram tempo com a cláusula de barreira.

Pela Federação Juntos Pela Mudança, Beto Pereira (PSDB) somou os tempos do PSDB/Cidadania, Republicanos, MDB, Podemos, PL, PSD e terá 4.58 minutos divididos em mais de 700 inserções de 30 de agosto a 3 de outubro.

Pela Federação FE Brasil, Camila Jara conseguiu 1.41, arrematando o segundo maior tempo.

Rose Modesto do União Brasil somado ao PDT terá 1.35 minutos em 290 inserções, enquanto Adriane Lopes (PP) com 244 inserções e com 1minuto e 17 segundos. Luso Queiroz “agarrou uma porção” de 27 segundos.

Por Carol Chaves