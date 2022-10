TRE confirma auditoria de urnas para segundo turno

Representantes de partidos políticos, federações e coligações, da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso de Sul (OAB-MS), o Ministério Público e demais entidades fiscalizadoras poderão participar da auditoria das urnas realizadas pelo TRE (Tribunal Regional Eleitoral), prevista para o dia da eleição.

No próximo sábado (29), no plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), serão sorteadas as urnas que serão objetos da auditoria de votação eletrônica do segundo turno das Eleições 2022. A cerimônia terá início às 8h e poderá ser acompanhada por qualquer pessoa interessada.

As seções que participarão do sorteio, que será feito de forma aleatória, pertencem as Zonas Eleitorais do Estado, definidas com o consentimento dos representantes das entidades fiscalizadoras. Ao todo, 23 urnas serão auditadas no Dia das Eleições, sendo 18 para auditoria convencional, duas para o teste de integridade com uso de biometria, e três para auditoria na seção eleitoral.