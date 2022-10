Inter vence Ceará e adia título do Palmeiras

O Internacional venceu o Ceará por 2 a 1 na noite de ontem (27), no Beira Rio, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Colorado atrapalhou um possível título do Palmeiras e ainda sonha com a conquista da competição. O triunfo garantiu aos gaúchos uma vaga na fase de grupos da Libertadores.

Para conseguir a classificação pela 15ª vez na competição sul-americana, o Colorado precisava apenas de uma vitória. Isso porque os empates do Atlético-MG em 0 a 0 contra o Fortaleza, e a derrota do Athletico-PR para o Palmeiras por 3 a 1, facilitavam a vida dos Colorados.

O Inter tem dez a menos do que o líder Palmeiras, quando faltam cinco rodadas a serem disputadas. Assim, basta ao Verdão derrotar o Fortaleza na próxima quarta (2) para levar o troféu da competição para casa sem depender de mais nenhum resultado.

Como foi Inter x Ceará

Mesmo jogando em casa, a vida do Internacional não começou fácil. Aos dois minutos, o lateral-esquerdo Bruno Pacheco invadiu a área e recebeu passe entre os defensores do Inter, mas acabou sendo derrubado por Igor Gomes. O árbitro marcou pênalti e o encarregado por cobrar foi Lima, que não desperdiçou e abriu o placar no Beira-Rio.

O Internacional não conseguiu levar perigo ao gol adversário até metade do primeiro tempo. Carlos de Pena chutou de fora da área obrigando o goleiro adversário fazer grande defesa.

Na volta do intervalo, o Colorado começou a tomar conta das ações ofensivas da partida. Assim, aos 18 minutos, Alan Patrick ficou com a sobra dentro da área e bateu colocado, mas João Ricardo salvou, mandando para escanteio. Logo após o lance, Carlos de Pena chutou a bola rasteira e cruzada que sobrou para Edenílson apenas empurrar para as redes.

Para atrapalhar a festa palmeirense, o Inter continuou pressionando. Aos 29 minutos, após bate-rebate dentro da área, o zagueiro Rodrigo Moledo chutou e a bola acabou acertando o braço de Luiz Otávio. Com auxílio do VAR, o juiz marcou a penalidade. Alan Patrick bateu e converteu. 2 a 1 Inter.

