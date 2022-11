Thelma Fernandes é a nova chefe de gabinete de Adriane Lopes

A pedagoga Thelma Fernandes Mendes Nogueira Lopes e a nova chefe de gabinete da Prefeita de Campo Grande Adriane Lopes sendo que a nomeação foi publicada hoje no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande). Casada, mãe de duas filhas e um filho, 43 anos, Thelma é formada em Pedagogia e pós-graduada em Gestão de Projetos. Hoje, ela cursa Psicologia na Uniderp.

Iniciou sua carreira poder público municipal em 2018, na Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), primeiro como assessora de projetos, depois foi superintende Administrativa e em 2020 foi nomeada Secretária-Adjunta na pasta.

Thelma disse que assume o novo cargo com o desafio de ser o elo entre a Prefeita, a comunidade e os demais segmentos da sociedade. “Vamos trabalhar em conjunto, de maneira humanizada, tendo esse olhar de acolhimento com servidores e também com a sociedade – esse olhar sensível que é o mesmo da gestão e buscar parcerias e novas oportunidades para a Capital crescer cada vez mais”.