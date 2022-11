Proprietários de motos até 162 cilindradas têm até último dia útil do ano para buscar perdão de dívidas

Faltando apenas dois meses para finalizar o período da Lei nº 5.802 que prevê a anistia de dívidas para motos até 162 cilindradas desde que arquem o com o exercício 2022, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) revela que já perdoou 121.983 débitos de licenciamento em todo o estado de Mato Grosso do Sul.

Além disso, a Secretaria de Fazenda anistiou 78.152 débitos de IPVA, totalizando 36.303 motos regularizadas em Campo Grande e Mato Grosso do Sul. Se levarmos em conta que o valor do Licenciamento em atraso é de R$ 277,53, concluímos que o Departamento chegou a perdoar R$ 33.853.941,99.

O benefício oferecido pelo governo em forma de lei, encerra no último dia útil do ano, quando as pessoas ainda podem procurar uma agência, com atendimento previamente agendado, quitar os valores referentes a esse ano e pedir a baixa imediata dos demais, independente do ano correspondente.

Para o diretor presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, esse é um montante significativo que foi ofertado ao contribuinte como forma de colocar em dia suas dívidas sem o incômodo do risco de ser parado em uma blitz de trânsito e que tenha seu documento ou carro apreendidos.