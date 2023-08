Diretório do PT da Capital começa reunião com pré-candidatas do partido

O diretório municipal do PT (Partido dos Trabalhadores) de Campo Grande reuniu-se, nessa segunda-feira (14), para discutir os rumos da eleição para a Prefeitura da Capital sul-mato-grossense no próximo ano. A reunião contou com a presença da deputada federal Camila Jara, que oficializou sua pretensão de disputar a eleição como candidata à prefeita. A deputada foi acompanhada pelos vereadores Ayrton Araújo e Luiza Ribeiro.

Durante o encontro, o presidente municipal do partido, Agamenon do Prado, destacou que a deputada Camila Jara confirmou sua intenção de se candidatar à Prefeitura de Campo Grande nas eleições do próximo ano. Além disso, foi informado de que a deputada pretende iniciar conversas com a advogada Giselle Marques, também pré-candidata pelo PT, a fim de buscar um consenso interno em relação à candidatura do partido. A decisão final sobre a candidatura deve ser tomada até o dia 23 de setembro, quando o PT realizará um encontro.

A pré-candidata Giselle Marques, em entrevista ao jornal O Estado, afirmou que o PT iniciou a semana reunindo os membros da direção municipal para discutir os direcionamentos da eleição diante de rumores na imprensa sobre a possibilidade de formação de uma frente ampla que poderia resultar no apoio a candidatos de outros partidos. Diante desses rumores, membros da executiva manifestaram descontentamento e planejam emitir uma nota de esclarecimento nas próximas horas.

Marques ressaltou a importância do PT como o maior partido operário da América Latina e seu crescimento constante. Ela enfatizou a relevância de manter a candidatura própria do partido e expressou que abrir mão disso para apoiar candidatos de outros partidos seria contraproducente.

“Somos o maior partido operário da América Latina e estamos crescendo. Dentre as cinco maiores legendas, somos a única que apresenta curva ascendente. Acabamos de eleger o presidente do país e seria ridículo abrir mão de termos candidatura própria para apoiar quem defendeu ‘Capitão lá e Capitão cá’, na eleição para o governo do Estado de Mato Grosso do Sul”, disse Giselle Marques, que fez referência ao histórico da legenda.

Ela informou que a direção municipal está em diálogo com os pré-candidatos e ressaltou que o partido já está construindo seu programa de governo por meio de debates internos com os setoriais. A reunião também esclareceu que o PT está comprometido com a candidatura própria e que notícias sobre um possível apoio a candidaturas externas não têm fundamento.

“Foi ouvida a deputada federal Camila Jara, que também é pré-candidata. O PT é um partido democrático e a direção municipal está desempenhando muito bem o seu papel. O mais importante é que na reunião ficou claro que teremos candidatura própria e que as notícias, no sentido de que poderíamos apoiar candidaturas de fora do PT, não procedem.”

A definição do nome que representará a sigla nas eleições para a Prefeitura de Campo Grande está prevista para ser concluída até o final de setembro. Acompanhar os próximos passos desse processo se torna fundamental para observar como o PT consolidará sua estratégia e escolherá seu candidato oficial.

Por – Rayani Santa Cruz

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.