Tereza Cristina é a entrevistada desta terça-feira

O grupo do jornal O Estado MS nesta terça-feira (6), às 10h30 encerra o ciclo de entrevista com os candidatos ao senado com a entrevista da ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina (PP), candidato a senadora do presidente Jair Bolsonaro.

A entrevista faz parte da série que ouvirá as propostas dos vices-candidatos ao governo do Estado para esta eleição e os apresentará a população. Ela será transmitida ao vivo através do O ESTADO PLAY, no Youtube e Facebook.

O objetivo do grupo O ESTADO MS é de apresentar os candidatos que concorrerão ao pleito deste ano que participarão desta corrida que terminará no dia 02 de outubro,. Este espaço aberto serve para os alcançarem os seus eleitores divulgando as suas propostas.

Tereza Cristina

A candidata ao Senado é a candidata do presidente Jair Bolsonaro, ela tem uma vasta experiência e conhece muito bem os bastidores do Congresso Nacional. Ela já foi secretária de Desenvolvimento Agrário da Produção, da Indústria, do Comércio e do Turismo de Mato Grosso do Sul durante o governo de André Puccinelli (MDB). Também foi uma das lideranças que defenderam a aprovação do Projeto de Lei 6.299, que flexibiliza as regras para fiscalização e aplicação de agrotóxicos no país. Na eleição estadual em 2014 foi eleita a deputada federal com 75.149 votos. Em 2017 ela foi para o PSB, em dezembro ingressou no Democratas (DEM) e foi convidada pelo presidente em 2019 para assumir o ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (APA).

