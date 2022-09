Tereza Cristina aparece com larga vantagem em pesquisa

Faltando três dias para as eleições, a candidata ao senado pelo PP (Partido progressista), a ex-ministra Tereza Cristina aparece com 40,20% das intenções de votos enquanto o segundo colocado, o juiz aposentado Odilon de Oliveira aparece com 18,10% dos votos.

O Estado viveu algo parecido em 2002 quando o senador Hamez Tebet foi reeleito com a maior votação já obtida por um político do Mato Grosso do Sul alcançando mais de 730 mil votos.

A pesquisa Ranking divulgada no último dia 27 traz Tereza como favorita com 40,20%, seguida de Odilon de Oliveira, Luiz Henrique Mandetta 16,50% , Tiago Botelho 5,00%, Jeferson Bezerra 2,90% e Anízio Tocchio com 0,20% e 17,10% estão indecisos.

O candidato que aparece com mais rejeição é o ex-juiz Odilon de Oliveira com 14%, enquanto Tereza aparece com 5% de rejeição.

