Céu ABC-MS sofre goleada do Palmeiras em estreia na Copa do Brasil Sub-20

O Centro Esportivo União ABC-MS sofreu uma goleada de 6 a 0 do Palmeiras, na estreia da Copa do Brasil Sub-20. A partida ocorreu na Academia de Futebol 2, em Guarulhos. Os gols do Verdão foram feitos por Gustavo Mancha, Kauan Santos, Talisca, Wendell (duas vezes) e Ruan Ribeiro. Com o resultado, a equipe Sul-Mato-Grossense esta eliminada da competição.

Conforme o regulamento, a partida era em jogo único e para avançar era necessário vencer por qualquer placar, mas a superioridade do Verdão falou mais alto. Nas oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20, o Palmeiras terá pela frente o Brasil de Pelotas-RS, que eliminou o Avaí em sua estreia. Os times irão se enfrentar em duas partidas, com mandos definidos a partir de sorteio realizado pela CBF.

Essa foi a terceira participação do União/ABC na competição, sendo que na primeira oportunidade também foi goleado por 7 a 1 pelo São Paulo, em 2020. Na edição seguinte, conseguiu um feito incrível ao eliminar o Corinthians, vencendo por 1 a 0 no Morenão, mas depois foi eliminado pelo Floresta (CE) na segunda fase, após perder os dois jogos.

Este foi o primeiro jogo da equipe Sub-20 do Verdão após a conquista do Campeonato Brasileiro, no último domingo. O bicampeonato veio com uma vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, na Neo Química Arena, com gol do atacante Endrick.

Como foi o jogo

Em cobrança de falta frontal, Allan mandou no canto do goleiro, que espalmou para escanteio. Aos 14 minutos, Kauan Santos cruzou pela esquerda, e Gustavo Mancha testou para colocar o Verdão na frente do placar. Aos 27, Wendell inverteu a bola para Kauan, que tirou do goleiro para ampliar a vantagem.

Logo em seguida, em escanteio batido pela direita, a bola foi desviada na primeira trave e Talisca mostrou oportunismo para fazer o seu. Aos 44 minutos, Vitinho recebeu pela esquerda e cruzou para Wendell, que finalizou de primeira para fazer o quarto da equipe.

Aos 12 minutos do segundo tempo, Patrick ajeitou de cabeça para Wendell, que chutou firme para marcar seu segundo na partida. Aos 31 minutos, Daniel sofreu pênalti, e Ruan Ribeiro mandou no canto esquerdo para converter.

