Terenos: suplente toma posse no lugar de vereador afastado por suspeita de corrupção

A Câmara Municipal de Terenos realizou, em sessão solene nesta segunda-feira (19), a posse do suplente Magno Silva (PSD), convocado para assumir temporariamente a vaga deixada pelo vereador Arnaldo Glagau (PSD), afastado após ser implicado em esquema de corrupção revelado pela Operação Spotless.O pr

esidente da Casa de Leis, vereador Leandro Caramalac (PSD), explicou durante a cerimônia que o afastamento de Glagau teve início no último dia 27, quando o parlamentar entregou um ofício solicitando licença por tempo indeterminado para tratar de assuntos pessoais. Segundo Caramalac, a partir dessa vacância foi necessário convocar o primeiro suplente do partido.

“Na sexta-feira (27), o vereador Arnaldo entregou nesta Casa um ofício pedindo afastamento por tempo indeterminado para cuidar de assuntos pessoais, e com isso vagou o cargo do PSD. Como presidente, convocamos o suplente, vereador Magno Silva, que assume também por tempo indeterminado, até as definições para o próximo ano”, declarou.

A posse foi oficializada durante a sessão solene, enquanto o pronunciamento de Magno Silva ocorreu no grande expediente da sessão ordinária. Em sua fala, o novo vereador agradeceu aos demais parlamentares e assumiu o compromisso de atuar com responsabilidade e colaboração.

“Aos vereadores e vereadora desta Casa de Leis, e ao presidente Leandro Caramalac, deixo meu respeito e meu compromisso de trabalhar de forma séria, responsável e colaborativa”, afirmou. Em seu discurso, Magno ressaltou ainda que pretende pautar seu mandato na defesa da agricultura familiar, área que considera sua principal causa.

Afastamento motivado por decisão judicial

Embora tenha solicitado licença antecipadamente, Arnaldo Glagau já estava na mira da Justiça. Seu pedido de afastamento, apresentado, antecipou a notificação judicial que determinava sua saída temporária do parlamento. A medida atende a um requerimento do MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul) e impõe também o uso de tornozeleira eletrônica.

A situação de Glagau é semelhante à do prefeito de Terenos, Henrique Budke (PSDB), igualmente afastado das funções e cumprindo monitoramento eletrônico. Segundo o MPMS, ambos integram um esquema criminoso que desviava recursos públicos por meio de contratos firmados na Secretaria de Obras Públicas.

Com a posse de Magno Silva, a Câmara reorganiza sua composição enquanto aguarda os desdobramentos judiciais e administrativos relacionados ao caso.

Por Brunna Paula