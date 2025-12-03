Operação Uxoris: estabelecimento atacadista de materiais eletrônicos é interditada, na Aveinida Afonso Pena

Durante Operação Uxoris, deflagrada na manhã desta quarta-feira (3), a Distech, estabelecimento atacadista de materiais eletrônicos, foi interditada. O comércio fica localizado na Avenida Afonso Pena, Centro, em Campo Grande. A ação tem como objetivo desmantelar uma quadrilha criminosa responsável por contrabando e lavagem de dinheiro.

Segundo as informações divulgadas, ao todo, 14 empresas foram interditadas. Ainda nesta manhã, um depósito da empresa, localizado na Rua Azulão, na Vila Nha Nhá também foi investigado. No local, foi encontrado mercadorias como brinquedos, ventiladores, decoração de Natal e artigos de bazar.

A Distech também tem duas filiais em São Paulo: uma na capital e a outra em Cajamar, conhecido como um dos principais polos logísticos do Brasil para distribuição de mercadorias. Ainda segundo as investigações, a loja na Avenida Afonso Pena foi inaugurada em 2021, com capital social de R$ 20 mil.