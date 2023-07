”Tenho ele no meu coração, fiel amigo, meu escudeiro dentro da Câmara”, diz Bolsonaro sobre Rodolfo Nogueira ( PL), deputado Federal durante entrevista a jornal.

O presidente Jair Messias Bolsonaro, durante entrevista ao Jornal O estado, teceu elogios ao deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS). “Tenho ele no meu coração, fiel amigo, meu escudeiro dentro da Câmara dos Deputados e obviamente a palavra dele aí em Dourados tem uma força muito grande”, disse o presidente.

O líder da direita no Brasil disse também que a senadora Tereza Cristina, junto com Nogueira, serão figuras que conduzirão as eleições em Campo Grande e Dourados. “PL e PP é a aliança mais certa que irá existir com toda certeza em muitos municípios pelo Brasil”, declarou o presidente sobre os rumos da política.

Bolsonaro também falou de outros apoiadores como o Tenente Portela, suplente da senadora Tereza Cristina. O presidente está cercado de bons nomes no MS e parabenizou os quase 42 mil eleitores que colocaram o “Rodolfo aqui na Câmara dos Deputados”. Bolsonaro disse também que quando estiver no Estado de MS vai visitar Dourados. “O gordinho mora no meu coração, estive em Dourados, ele nos acompanhou, pegamos uma chuva brava e ele ficou ao meu lado o tempo todo, eu gosto dele, tenho ele no meu coração”, reforçou o presidente.

Rodolfo Nogueira se elegeu com o slogan “Gordinho do Bolsonaro” e o presidente reforçou a marca registrada do deputado. “Meu gordinho preferido”, finalizou Bolsonaro ao falar sobre a política no MS.

