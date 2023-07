Funtrab leva oportunidades de emprego e serviços à comunidade no Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) dará início ao projeto “Funtrab na Comunidade” no Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Campo Grande. A ação tem como objetivo oferecer mais de 1 mil vagas de emprego em diversas áreas, além de serviços como captação de vagas, atualização cadastral do trabalhador na rede Sine e orientações sobre Seguro-Desemprego e Carteira de Trabalho digital. O projeto será realizado nas quartas-feiras dos dias 19 e 26 de julho, e 2 e 9 de agosto, das 8 às 13 horas.

O Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é conhecido por realizar 18 novenas todas as quartas-feiras, recebendo cerca de 25 mil pessoas nesse dia e 30 mil ao longo da semana, com missas diárias. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é a padroeira de Mato Grosso do Sul, devido à grande devoção no estado.

Os interessados em concorrer às vagas de emprego devem se dirigir ao CAD (Centro de Apoio ao devoto) do Santuário, portando CPF, RG e Carteira de Trabalho. Dentre as funções disponíveis estão operador de caixa, atendente de lojas, açougueiro, pedreiro, servente, auxiliar de cozinha, entre outras.

A iniciativa do projeto “Funtrab na Comunidade” visa facilitar o acesso dos trabalhadores aos serviços oferecidos pela Fundação, levando atendimento e oportunidades de emprego para locais de grande circulação, como o Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

O Padre Reginaldo Padilha, reitor do Santuário, destaca a importância dessa ação para os fiéis que frequentam o local. “Muitos fiéis que fazem a novena pedem a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro para conseguir um emprego. Ter essas oportunidades oferecidas aqui no Santuário pode ajudar na realização dessas graças. Esperamos poder contribuir para que os devotos alcancem a tão desejada carteira assinada”, declara.

Ademar Silva Júnior, diretor-presidente da Funtrab, ressalta a importância da presença da Fundação no Santuário. “É nosso dever, como agência pública, ajudar quem mais precisa, e não poderíamos deixar de atender a um pedido da comunidade cristã”, conclui.

A Funtrab possui 33 agências públicas de emprego, conhecidas como Casas do Trabalhador, que oferecem serviços de intermediação de mão de obra, entrada ao Seguro-Desemprego, qualificação social e profissional, além de microcrédito. Nos primeiros cinco meses de 2023, a Funtrab realizou 162.386 atendimentos, ofereceu 25.111 vagas de emprego e intermediou a contratação de 11.642 trabalhadores com carteira assinada.

Mais informações sobre o projeto “Funtrab na Comunidade” podem ser obtidas no Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizado na Av. Afonso Pena, nº 377, bairro Amambaí, em Campo Grande.

Com Informações do Governo de MS