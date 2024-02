Tenente Portela vai presidir o Diretório Municipal do PL de Campo Grande

Conhecido como Tenente Portela, Aparecido Andrade Portela, deve assumir a presidência do Diretório Municipal do Partido Liberal de Campo grande sendo que a data ainda deverá ser definida pelo presidente Regional do Partido deputado Federal Marcos Polon. Além de suplete de senador ele atualmente é Coordenador da Defesa Civil da Prefeitura de Campo Grande.

“Receboi o convite do presidente regional e e do proprio ex-presidente Jair Bolsonaro e recebo como missão para articular um projeto político para o PL na Capital”m afirmou o suplente de senador. Portela no então fez questão de ressaltar que o Partido deverá seguir a risca a determinação de Bolsonaro, seja para apoiar a reeleição da atual prefeita Adriane Lopes (PP) ouy para lançar uma candidatura própria.

“O candidato do Bolsonarismo em Campo Grande será definido pelo ex-presidente seja quem for e quem não seguir a orientação a ser dada pelo ex-presidente não terá apoio do diretório municipal do partido”. Esta foi a dafirmação do futuro presidente municipal que também já anunciou que terá como vice a primeira suplente de deputada federal Luana Ruiz sendo que os demais membros serão definidos após articulação com o presidente regional Marcos Polon.

Leia mais: Suplente ao Senado, Tenente Portela assume cargo na Defesa Civil de Campo Grande

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram