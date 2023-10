TCE-MS capacita vereadores para “Gestão Pública Inteligente”

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, abriu suas portas para o seminário promovido pela União das Câmaras de Vereadores em parceria com Governo do Estado, TCU e MPMS. Durante todo o dia desta quinta-feira (22), cerca de 250 vereadores, secretários municipais, representantes dos 79 municípios do Estado, estão recebendo capacitação sobre a importância de uma Gestão Pública Inteligente.

Abrindo o encontro, o vice-presidente do TCE-MS, conselheiro Flávio Kayatt, representou o presidente da Corte de Contas, conselheiro Jerson Domingos e ressaltou a importância do vereador para a gestão pública. “A minha vida pública começou na Câmara de Vereadores em Ponta Porã, e sei que vocês são o elo da administração pública junto à população, por isso a importância desse seminário, e da capacitação de vocês”.

Representando o presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro, a deputada estadual Mara Caseiro destacou que a qualificação continuada é uma necessidade na gestão pública. “Os dirigentes das câmaras municipais têm que pensar que hoje temos a necessidade de cidades inteligentes, onde as coisas funcionem, com uma administração que acompanhe as inovações e necessidades na saúde, educação e gestão pública de um modo geral”.

Na abertura, representando o governador Eduardo Riedel, o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Pedro Arlei Caravina, ressaltou a importância do trabalho que a União das Câmaras vem realizando ao longo dos anos. “Essa capacitação é de suma importância visto que os vereadores são os legítimos representantes da população na administração pública, são os que estão sempre diretamente em contato com a sociedade”, pontuou o secretário que também é um dos palestrantes do encontro.

O secretário do Tribunal de Contas da União no Estado e coordenador da Rede de Controle em MS, Mário Júnior Bertuol, ressaltou que a função das Câmaras de Vereadores é justamente a elaboração de leis, e também o papel de fiscalização do executivo. Como um dos palestrantes do evento, ele pontuou que falar sobre o Programa de Integridade Municipal, Mato Grosso do Sul tem se empenhado em muitas ações.

“O seminário é uma oportunidade para que os vereadores conheçam o programa de integridade que está sendo implementado junto aos municípios, e também para que a partir desse encontro, possamos também contar com o apoio dos vereadores para a implementação desses programas”, afirmou Bertuol.

