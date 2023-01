Tabosa denuncia descaso nos bairros afastado e moradores reclamam

O vereador do PDT, Tabosa denunciou o abandono e sério problema dos buracos na Capital devido a chuva e afirma que Campo Grande parece uma armadilha.

“Toda temporada de chuvas que acontece neste período todos os anos é um verdadeiro dilema para os moradores das periferias que ano após anos vivem o mesmo caos pela falta de planejamento, iniciativa e ação do Executivo Municipal. São ruas alagadas, esburacadas e intransitável”, desabafa o vereador que não cansa de cobrar e exigir do poder público mais atenção com os moradores dos bairros, especialmente os mais afastados do centro da cidade, abandonados e esquecidos por ações públicas.

Para confirmar o que vem afirmando, o vereador Marcos Tabosa realizou um verdadeiro tour pelos bairros de Campo Grande, tão logo iniciou a temporada das chuvas, fotografando e filmando pontos críticos e conversando com moradores, vendo de perto as dificuldades que enfrentam quando chove na Capital.

Revoltados, os moradores denunciam o completo abandono do poder público com a falta de manutenção das ruas asfaltadas que estão todas esburacadas, bem como a falta de cascalhamento daquelas ruas que ainda não receberam o asfalto. Verdadeiras crateras nas ruas avançam sobre as residências, impedindo o trânsito de veículos e dificultando o acesso das pessoas em suas residências. “A Prefeitura Municipal sabe destes problemas nas periferias, porque ocorre todos os anos e nada faz para diminuir o sofrimento das pessoas e só comparecerem nestas localidades em período eleitoral”, reclama o vereador Marcos Tabosa.

Ao andar pelas ruas dos bairros de Campo Grande, o vereador Marcos Tabosa não consegue compreender como o Executivo Municipal planeja sua gestão, onde as pessoas não estão em primeiro lugar. Ações simples e pontuais poderiam estar sendo realizadas de forma preventiva para evitar transtornos e prejuízos aos moradores, afinal são bilhões de reais previstos no orçamento todos os anos e essas pessoas que pagam impostos e contribuem para o crescimento da cidade não são alcançadas e beneficiadas com ações públicas.

