Contação de história, Mostra e muito mais na Capital

Confira as programações da Capital neste domingo (22) com atrações das mais variadas para todos os gostos.

Sesc Bosque

No domingo, Marta Cel se apresenta e, no repertório, leva diversas vertentes da música negra, como jazz, soul, samba-rock, MPB, bossa e samba, das 12h às 14h, na praça de alimentação do Shopping Bosque dos Ipês.

Missa no Bosque Domingo tem missa no Bosque, às 11h, em parceria com a Paróquia Senhor do Bonfim, da Capital, no espaço ao lado da Riachuelo, no 1° piso do Shopping Bosque dos Ipês. O Shopping fica na Av. Cônsul Assaf Trad, 4.796, Parque dos Novos Estados

Eco Park Clube funciona das 9h às 18h, com day use ao preço de R$ 100 para adultos; R$ 50 para crianças de 6 a 11 anos, e crianças de 0 a 5 não pagam. Mais informações: (67) 2020- 0709 (WhatsApp)

Encontro Domingo tem encontro no Setor G do Estacionamento do Shopping Norte Sul Plaza, em parceria com a Confraria Apaixonados por Fusca: um coletivo de colecionadores de Fuscas estaciona no Setor G, depois de percorrer a cidade em uma “fusqueata”. A chegada está prevista para as 11h no shopping

Sesc Norte Sul No domingo, às 15 horas, o grupo Batucando Histórias, mescla histórias e músicas folclóricas com textos e melodias autorais e enredos adaptados. Além de instrumentos musicais, o grupo mostra às crianças como a canção pode estar em todo lugar, utilizando objetos do cotidiano para musicalizar as histórias, como colheres e copos, e ainda o próprio corpo, com palmas e estalar de dedos. Às 16h30 tem oficina de dança com Roger Pacheco. Um espaço de experimentação, para troca e diversão, onde cada um poderá potencializar o seu modo de dançar, a partir das propostas apresentadas, gerando materiais para uma pequena apresentação ao fim da oficina.

Circo dos Sonhos O Circo dos Sonhos está montado no estacionamento da Fórmula Academia, no Shopping Campo Grande. O espetáculo tem duração de 1h40 e as sessões acontecem de terça-feira a sexta-feira, às 20h, e aos sábados, domingos e feriados, às 15h, 17h30 e 20h. Os preços para a Lateral são de R$ 50 a inteira e R$ 25 a meia. Para a Central inteira, são R$ 70 e R$ 35 a meia. A VIP inteira está R$ 100 e a meia, R$ 50, sendo que a meia-entrada compreende crianças de 2 a 12 anos, estudantes e pessoas com mais de 60 anos. Mais informações sobre compras de ingressos podem ser feitas por meio dos telefones (11) 2076-0087 / (11) 99777-7177, ou pelo site www. circodossonhos.com.

