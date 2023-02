Tabosa chama prefeita de mentirosa e cobra salário de servidores

O vereador Marcos Tabosa (PDT), na primeira sessão da Casa de leis da Capital nesta terça-feira (7), fez duras críticas a gestão da prefeita Adriane Lopes (Patriota), chegando a chama.la de mentirosa e falou sobre uma suposta folha de pagamento oculta no valor de R$86 milhões de reais.

Em um tom de revolta, o vereador Tabosa questionou a falta de aumento dos servidores públicos. “Ganham menos que um salário mínimo. Foi criada uma comissão para construirmos uma saída cujo o presidente Valdir Gomes decano nesta Casa, e a prefeita só mentiu na comissão. Ela é mentirosa, e os servidores concursados piorou a situação porque o salário mínimo foi para R$1302 reais e os servidores continuam ganhando R$900 reais. O que a comissão está fazendo? Vai continuar ganhando o mesmo salário mínimo e a prefeita dando oportunidade para amigos e familiares. E a folha oculta? Servidores ganhando de R$40 a R$120 mil reais?” destacou o vereador Tabosa.

Em seu discurso reafirmou que não existe uma Capital das oportunidades “Oportunidade para quem para sua família?”, indagou o parlamentar em relação ao discurso da prefeita feito na última quinta-feira (2).

Ayrton Araújo (PT), sugeriu que Tabosa retirasse o “mentirosa” e defendeu “As ações de cada vereador fala sobre suas atribuições. Ano que vem tem reeleição. Eu queria ver o mandato da Adriane Lopes e agora está em seu momento em estar trabalhando por Campo Grande, e sabemos que há a promessa de um canteiro de obras é grande. Tem dificuldades tem, trocou os secretários e precisamos entender. Não podemos extrapolar e chamar de mentirosa. Precisamos fazer oposição mas manter o respeito.” defendeu Araújo.

O presidente da Câmara, vereador Carlão (PSB), também defendeu o respeito. “O respeito é o coração da política, a fala e a cobrança precisa fazer. A prefeita é muito educada e por isto acredito que eu nunca serei grosseiro com ela. O Tabosa cobra e está certo, mas sai do foco quando se exalta” concluiu Carlão.

O vereador Waldir Gomes também fez uso da palavra e justificou o período de recesso destacando que mesmo assim as Comissões trabalharam, mas haviam outras demandas na frente, mas que a nova secretária de finanças já está comunicada sobre uma reunião sobre o tema.

