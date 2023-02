Em 20023 Campo Grande deve registrar PIB três vezes maior que o nacional

A Prefeitura Municipal de Campo Grande divulgou Boletim Econômico da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, na manhã desta terça-feira (7). Segundo o levantamento quem quer investir na Capital, fará bons negócios, é o que indica a projeção do Produto Interno Bruto de Município, que deve ter um crescimento entre 2,0% e 2,5%. Estimativas da empresa de consultoria Tendências demonstram ainda que Mato Grosso do Sul deve registrar um crescimento de 2,3% em 2023, o maior índice do País. Já a atividade econômica prevista para o Brasil para o ano está estimada em 0,80%, conforme relatório Focus do Banco Central.

A agropecuária, apesar da pequena participação na economia municipal, deve ser uma das áreas a apresentar crescimento acima da média, segundo o Boletim. Segundo o secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Adelaido Vila, nos últimos 12 meses foi possível verificar um crescimento consistente para as atividades comerciais e de serviços do Mato Grosso do Sul, acima dos 4,0%. Para ele, considerando o peso de Campo Grande na economia estadual, é possível afirmar que parte significativa destes bons números são oriundos da capital, já que somente o setor de serviços, principal segmento da economia de Campo Grande, com um peso de 70,9% na economia municipal, representa 49,4% na economia estadual.

Empresas

Outra boa notícia é o número de empresas ativas em Campo Grande, que mesmo no período crítico da pandemia conseguiu se consolidar. Se em março de 2020 haviam 103.129 empresas constituídas saltando para 117.722 em janeiro de 2023, um crescimento de 14,15%, demonstrando a resiliência da economia municipal e o espírito empreendedor do campo-grandense.

Atualmente, Campo Grande representa cerca de 41,20% do quantitativo estadual de empresas constituídas ativas. Em dezembro, Mato Grosso do Sul alcançou a marca de 285.743 empresas ativas. Campo Grande também se situou entre as 10 capitais com maior nível de geração de empregos em 2022, o que corrobora com as boas perspectivas de crescimento econômico para este ano e para geração de mais de 12,8 mil novas vagas de trabalho.

Já conforme a da PNAD/Contínua (3º trimestre/2022) divulgada pelo IBGE, Campo Grande situou-se em terceiro lugar entre as 27 capitais, com menor índice de desemprego, com taxa de 5,1%, muito abaixo da média nacional de 8,7% no mesmo período. Do segundo para o terceiro trimestre, 6 mil pessoas deixaram de fazer parte do contingente de desocupação em Campo Grande, passando de 31 mil para 25 mil pessoas.