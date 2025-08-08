Tabata Amaral e Dagoberto Nogueira destacam avanços e desafios da educação no Seminário PNE

Encontro na ALEMS integra uma série de encontros e marca a busca por uma política educacional democrática

Na manhã desta quinta-feira (7), os deputados federais Tabata Amaral (PSB-SP) e Dagoberto Nogueira (PSDB-MS) participaram de uma coletiva de imprensa no Aeroporto Internacional de Campo Grande, onde anunciaram o Seminário Estadual do Plano Nacional de Educação (PNE). O evento, que ocorreu às 13h30 na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, integra uma série de encontros estaduais com o objetivo de ouvir a sociedade sobre os rumos da educação brasileira nos próximos dez anos.

Tabata Amaral, relatora do novo PNE, ressaltou a importância de um processo democrático e participativo para a construção do plano. Em sua fala, a deputada afirmou que o novo PNE representa uma oportunidade histórica para reverter os baixos índices educacionais do Brasil. Ela destacou que, ao contrário do último plano, que vigorou entre 2014 e 2024 e não conseguiu cumprir a maioria de suas metas, o novo PNE precisa ser mais eficaz e envolver todos os níveis de governo.

“Educação ainda não dá voto. Mas esse Brasil só será justo quando cada criança e jovem tiver a oportunidade de estudar. O último plano sequer foi implementado corretamente. O novo PNE precisa envolver prefeitos, governadores e garantir o monitoramento constante, não apenas a cada década”, declarou Tabata, que enfatizou a urgência de uma atuação mais eficaz para combater as deficiências do sistema educacional.

A deputada também lembrou que o novo plano abarcará toda a cadeia educacional, da educação infantil à pós-graduação, com foco em temas como educação inclusiva e ensino técnico.

“Temos uma janela demográfica única. Ou investimos agora em professores, ensino técnico e recuperação dos estudantes, ou perderemos mais uma geração”, alertou. Tabata informou ainda que o relatório final do PNE deverá ser aprovado pela Câmara dos Deputados até setembro, com a expectativa de que o novo plano entre em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026.

Durante o encontro na ALEMS, Tabata reforçou a importância do debate e de conhecer de perto as necessidades para a criação de um projeto abrangente e que atenda as demandas do Brasil.

“O que a gente colocar aqui vai determinar o que é prioridade na educação, qual é a estratégia, o objetivo e onde investir o dinheiro e para isso estamos fazendo os 27 seminários, porque a gente precisa ouvir o maior número possível de pessoas e registrar cada experiência para que isso seja refletido no relatório”, disse.

O evento em Campo Grande contou com o apoio de Dagoberto Nogueira, que coordena o seminário estadual em Mato Grosso do Sul. O deputado reforçou o convite à participação de entidades, secretários municipais e demais representantes da educação.

“Tabata foi unanimidade na Comissão de Educação pela sua trajetória e preparo. Ela quer ouvir todos, e esse seminário será uma grande oportunidade para os Sul-mato-grossenses contribuírem com propostas concretas”, afirmou Nogueira.

Em sua fala, o deputado também destacou os avanços da educação estadual em Mato Grosso do Sul. Ele mencionou que 63% das escolas estaduais já funcionam em tempo integral, colocando o estado como o segundo do país nesse quesito, atrás apenas do Ceará.

“Estamos crescendo rápido e, em breve, devemos ultrapassar o Ceará. Isso mostra que estamos no caminho certo”, acrescentou Dagoberto.

O seminário de ontem (7), fez parte de um ciclo de 27 encontros estaduais e 18 audiências públicas nacionais, como parte da construção do novo Plano Nacional de Educação.

