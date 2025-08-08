Furto de cabos deixa semáforo desligado e atrapalha trânsito na Avenida Tamandaré

Um furto de cabos elétricos deixou o semáforo no cruzamento da Avenida Tamandaré com a Rua Tietê, na Vila Sobrinho, em Campo Grande, sem funcionar na manhã desta sexta-feira (8). A situação foi identificada durante vistoria de uma equipe da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito). Os trabalhadores aproveitaram e já concertaram o equipamento no local.

Segundo informações da Agetran, os cabos foram cortados por volta das 5h30 da manhã e em pontos de fácil acesso, afetando apenas os semáforos.

À reportagem do jornal O Estado, que esteve no local, moradores e comerciantes da região afirmam que crimes como esse são frequentes, infelizmente. De acordo com a Agetran, o furto de fios é um dos principais motivos para panes em semáforos na cidade, provocando riscos e lentidão no trânsito.