Superintendente regional do Incra é exonerado

O presidente interino do Incra, César Schiavon Aldrighi, exonerou o superintendente regional do órgão em Mato Grosso do Sul, Humberto Mota Maciel. A portaria foi publicada na edição da última segunda-feira (30) do DOU (Diário Oficial da União).

A vaga ainda não tem um nome para preenche.la mas até fevereiro estes cargos de terceiro escalão serão preenchidos.

Maciel esteve a frente da pasta de 2016 a 2019, ele é engenheiro agrimensor. O presidente estadual do PT, Vladimir Ferreira adiantou que os nomes que serão chamados contarão com a participação dos partidos aliados ao governo Lula.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.