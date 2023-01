Gaeco deflagra operação contra guardas municipais acusados de corrupção

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO), deflagrou, nesta terça-feira (31/1), a segunda fase da Operação “Deviare”, que tem como alvo 15 guardas municipais de Ponta Porã, a 329 km de Campo Grande.

Os guardas municipais são acusados de montar uma dinâmica de corrupção que envolvia usar de suas funções públicas para solicitar e auferir vantagens indevidas, na região de fronteira, de pessoas em situação ilegal, sobretudo de pequenos contrabandistas, como o recebimento de subornos em forma de dinheiro e produtos.

Além disso, os guardas municipais se apropriavam de cargas irregulares, a exemplo de cigarros e armas.

Todos os 15 acusados de corrupção pertenciam a um grupo no Whatsapp chamado “laranjas podres”. Por meio dele, os funcionários tratavam de negociações ilícitas e falavam sobre os esquemas de corrupção.

No decorrer dos trabalhos, também foi possível constatar que alguns dos guardas municipais se dedicavam ao tráfico de armas e munições, dos mais variados calibres, naquela região de fronteira.

Na ação de hoje, o GAECO contou com o apoio operacional do Batalhão de Choque no cumprimento de 8 (oito) mandados de prisão preventiva e 17 (dezessete) de busca e apreensão, nos imóveis dos investigados e no quartel da Guarda Municipal.

O nome da operação faz alusão ao ato de desviar (em italiano), já que a investigação do GAECO se iniciou em razão do desvio de armas de fogo e munições por parte de guardas municipais em uma ocorrência de tráfico de drogas em agosto de 2021.

Com informações da Gaeco.

