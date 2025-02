Soraya Thronicke reforça compromisso com envelhecimento digno na aula inaugural da UMA

Na manhã desta segunda-feira (17), a senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) participou da aula inaugural do semestre letivo da Universidade da Maturidade (UMA), projeto vinculado à Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) que promove o envelhecimento ativo e digno.

Com alunos de toda a Campo Grande, a UMA tem se consolidado como um espaço de transformação social. Durante o evento, o Coordenador Estadual da UMA e responsável pelo projeto, Djanires Neto, ressaltou a importância do apoio da senadora para a continuidade e expansão da iniciativa, incluindo sua futura chegada a comunidades indígenas.

“Agradeço à senadora por enxergar o potencial desse projeto, que hoje já dá frutos e se expandirá ainda mais. Cada aluno aqui representa sua comunidade e se torna um agente de transformação”, afirmou.

Sempre sensível às causas sociais, Soraya Thronicke destinou emendas parlamentares para fortalecer a UMA, viabilizando novos projetos e garantindo a aquisição de um ônibus exclusivo para os alunos do curso. “Vocês fazem parte da minha vida. Isso aqui não é apenas um investimento em um projeto, é algo muito especial para mim”, declarou a senadora.

A expectativa é que a Universidade da Maturidade continue ampliando seu alcance, chegando a novos municípios do estado por meio da UEMS, fortalecendo o compromisso com políticas públicas voltadas para todas as gerações.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram