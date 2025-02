MS Supera desliga 184 estudantes e convoca mais de 150 novos beneficiários

Convocados têm até 24 de fevereiro para assinar o Termo de Concessão do Benefício

O Governo do Estado desligou 184 beneficiários do Programa MS Supera por desistência, conclusão de curso ou descumprimento dos critérios de permanência. A medida foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira (17). Ao mesmo tempo, 154 candidatos do Cadastro de Reserva foram convocados para preencher as vagas.

Os novos convocados ocupam as posições 425º a 578º da lista de espera e devem acessar o Sistema MS Supera entre os dias 18 e 24 de fevereiro para assinar o Termo de Concessão do Benefício. O documento deve ser baixado, assinado digitalmente – preferencialmente via GOV.BR – e reenviado à plataforma dentro do prazo. Quem não cumprir o procedimento será considerado desistente.

O benefício, equivalente a um salário mínimo, será pago via PIX na conta cadastrada pelo estudante. A primeira parcela será depositada até cinco dias úteis após o fim do período de assinatura, e as demais até o dia 10 de cada mês.

O MS Supera concede auxílio financeiro a estudantes de baixa renda matriculados em cursos técnicos ou universitários. Para participar, é necessário residir no Estado há pelo menos dois anos, estar inscrito no CadÚnico e não receber outro benefício semelhante.

A lista completa dos desligados e dos novos convocados pode ser acessada no site do programa, na seção da quarta chamada.

