Sindoley Morais e Hellen Madona reúnem mais de 700 pessoas em lançamento de comitê na Capital

Com a presença de mais de 700 pessoas, o advogado e empresário Sindoley Morais (União Brasil), e a professora de Educação Física Hellen Madona, (União Brasil), lançaram, na noite de ontem (26), na capital, o comitê de campanha compartilhado. A festa de inauguração do espaço, que fica na Avenida Afonso Pena esquina com a Travessa Ana Vani, no Bairro Jardim dos Estados, ainda contou com a participação da candidata a governadora Rose Modesto e da esposa do candidato a senador Luiz Henrique Mandetta, a médica Terezinha Mandetta.

Segundo Sindoley Morais, a grande quantidade de pessoas presentes neste ato político demonstra que ele e a Hellen Madona estão fazendo uma campanha eleitoral que agrada aos eleitores.

“Só tenho a agradecer à presença de todos vocês nesta festa linda que promovemos na noite desta sexta-feira. O nosso sextou foi diferente e marcou o início oficial da nossa campanha em Campo Grande, onde estamos percorrendo os bairros para falar das nossas propostas para as áreas de saúde, educação, segurança pública, infraestrutura e, principalmente, geração de emprego para a nossa população. No próximo dia 2 de outubro espero poder contar com os votos de todos vocês. Muito obrigado”, declarou Sindoley.

Já Hellen Madona também agradeceu o grande número de pessoas que foram prestigiar a festa de inauguração oficial do comitê conjunto bem no coração de Campo Grande e lembrou a jornada iniciada em 2020 como presidente do União Brasil Mulher no Estado até a candidatura a deputada estadual.

“Conciliar a maternidade com uma campanha eleitoral não é fácil, mas, com o apoio do meu marido e a parceria com as minhas lideranças comunitárias, estou conseguindo levar minhas propostas para o maior número de pessoas possível. Espero que em outubro possa, junto com todos vocês, comemorar a vitória e, em 2023, trabalhar pelo desenvolvimento de Mato Grosso do Sul na Assembleia Legislativa”, finalizou Madona.

A candidata a governadora Rose Modesto fez questão de destacar o empenho de Sindoley Morais e Hellen Madona na campanha eleitoral deste ano.

“O Sindoley me acompanhou nas visitas que fiz aos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, enquanto a Hellen cumpriu a promessa que me fez de sair candidata a deputada estadual. Espero que, com os votos de vocês, possamos ser eleitos e, com certeza, sei que terei a auxílio da Hellen na Assembleia Legislativa e do Sindoley na Câmara dos Deputados para tomar as melhores decisões para cuidar da nossa gente”, discursou Rose.