Moradora da Via Morena arboriza canteiro central há 18 anos

Por Silvio Ferreira- Jornal O Estado MS

Framboesa, amora, pitaya, goiaba, limão, manga, lichia e jabuticaba. Essas são algumas das frutas de árvores, que ajudam a dar cor e vida ao canteiro central da Via Morena, em Campo Grande. A iniciativa foi tomada pela aposentada Elvecy Fernandes, de 68 anos, guia-lopense de nascimento, mas campo-grandense de coração.

Começou a trabalhar cedo na pacata cidade do interior em que amava viver. Depois de 30 anos atuando como professora, ela se aposentou aos 50 anos. Nos 18 anos de aposentadoria, a professora se tornou um exemplo que ilustra bem como o amor – pela vida e pela natureza – pode ajudar a dar mais qualidade de vida para habitantes da Cidade Morena. Elvecy conta que quando se mudou para Capital, tinha boas lembranças de quando precisava pegar o trem.

Pouco tempo depois, os trilhos da Noroeste foram retirados da região central e o trecho em frente à casa dos pais, onde morava, ficou abandonado por anos. Acostumada a viver em meio à natureza de Guia Lopes da Laguna, a ex-professora conta que acabou entrando em depressão ao ter que mudar para Campo Grande e passar a viver em frente ao trecho abandonado do antigo traçado da linha férrea.

Somente anos depois, a implementação do projeto da Via Morena revitalizou o traçado da antiga via férrea, transformando-o em canteiro central da avenida. Foi aí que Elvecy teve a inspiração que mudou tudo. “Um dia, eu me per- guntei: ‘Por que não plantar umas árvores lá na frente de casa?’”.

E ela resolveu plantar a primeira muda. Manga do Haiti A aposentada conta que, por analogia, simbolizou a passagem de um cenário de guerra para um lugar de paz. “Meu pai era general. Um amigo dele serviu no Haiti. Esse amigo do meu pai trouxe uma manga gigante de lá e deu para nós. Ficamos encantados com o tamanho da manga. Imaginar que um galhinho da planta consegue segurar uma fruta daquele tamanho, é coisa de Deus mesmo, né?”.

Pois aquela “coisa de Deus” foi a primeira muda que Elvecy plantou no canteiro central da avenida, que no futuro, seria chamada de Via Morena. A partir daí, Elvecy comprou outras mudas. Hoje, o verdadeiro pomar é extenso. Acerola, guariroba, pitanga, manga haden e manga palmer, pêssego, guariroba, pocan, banana da terra, são o restante das frutas que ajudam a formar o cenário.

Visitas inesperadas Ela também se alegra com o fato de que, atualmente, o canteiro central atrai pássaros. “É gostoso você olhar e ver tudo verde. Os moradores de rua agradecem, as aves agradecem e o meio ambiente agradece”.