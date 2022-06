Simone Tebet “fecha” com PSDB e aguarda resposta no MS

Tucanos em sua maioria decidem abraçar a pré- campanha para presidência da república de Simone Tebet (MDB MS) e vão indicar o nome para vice da chapa. A decisão acontece em uma reunião ontem (9).

“Sabemos da responsabilidade. Estamos prontos. Com coragem e amor, vamos reconstruir o Brasil. Recebo com alegria e imensa honra o apoio do PSDB à nossa candidatura. Este é um reencontro do centro democrático não agendado pela história, mas exigido por ela. No passado, democracia, cidadania, justiça social. Hoje, pelos mesmos valores e com a mesma urgência, unimos forças por um Brasil sem fome e sem miséria”, declarou a senadora em uma rede social.

A decisão veio de uma votação que contou com 39 votos a favor da união, seis contrários e uma abstenção. No Estado o presidente estadual do do PSDB MS, Sergio de Paula se reunirá com o Governador para decidir o apoio ou não no MS.