Em MS, renda de 1% dos trabalhadores mais ricos é 57,6 vezes maior que os 10% mais pobres

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou hoje (10) a PNAD Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua). O estudo investiga, regularmente, informações sobre os rendimentos de todos os trabalhos e de outras fontes das pessoas residentes em Mato Grosso do Sul.

Em 2021, o rendimento médio mensal do 1% da população com maiores rendimentos em Mato Grosso do Sul era de R$ 26.9 mil, o que corresponde a 57,6 vezes o rendimento dos 10% da população com os menores rendimentos (R$ 468,20).

Na comparação com o valor médio recebido pelos 50% da população com os menores rendimentos (R$ 1.502,20), o valor recebido pelo 1% da população de MS com maiores rendimentos é 17,9 vezes maior.

Mato Grosso do sul tem o menor rendimento médio de todas as fontes desde 2016

De 2016 (R$ 2.464,00) a 2021 (R$ 2.398,00), o rendimento médio real de todas as fontes teve redução de 2,7% em Mato Grosso do Sul. Se compararmos ao rendimento médio registrado em 2019 (R$ 2.663,00), a redução é ainda maior (queda de 9,9%).

O percentual de pessoas com algum rendimento no estado, de qualquer tipo, na população do país também caiu: de 61% para 59,8%, retornando ao percentual de 2012, o menor da série.

Houve redução em todas as regiões, principalmente no Norte. O Sul (64,8%) continua com a maior estimativa, como aconteceu em todos os anos da série histórica. As menores são nas regiões Norte (53,0%) e Nordeste (56,3%).

No Brasil, o rendimento médio mensal real de todas as fontes, em 2021, foi de R$ 2.265,00. Em 2021, o rendimento médio mensal real de todas as fontes se apresentou de maneira bastante distinta entre as grandes Regiões do Brasil.

Com informações do IBGE