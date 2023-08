Simone Tebet convida Lula para visitar obras da Rota Bioceânica

Ministra adiantou que presidente vai lançar PAC e MS será beneficiado

Durante sua participação no “MS Day”, realizado nessa terça-feira (1º), na sede da CNI (Confederação Nacional das Indústrias) em São Paulo, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, anunciou que irá reforçar o convite ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para visitar as obras da Rota Bioceânica em Porto Murtinho, em Mato Grosso do Sul. Além disso, Tebet reforçou a importância da obra para a economia brasileira e indicou que o Estado é pujante em seu rol de investimentos.

Em coletiva de imprensa, a ministra revelou que teria uma agenda marcada com o presidente Lula às 15h, em que pretende reivindicar e reforçar o convite especial, a pedido do governador Eduardo Riedel e do presidente da Fiems (Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul), Sérgio Longen.

“Na última reunião que tivemos, fizemos um convite especial para o presidente, convidando-o a visitar Porto Murtinho e conferir de perto a obra em andamento. É importante destacar que teremos recursos do governo federal, para a construção da ponte pela Itaipu e para as demais melhorias na região, como a questão da alça e do contorno rodoviário”, afirmou Simone Tebet.

A expectativa é que o presidente Lula aceite o convite da ministra e agende sua visita para acompanhar de perto o andamento das obras e discutir ações para garantir o sucesso e a continuidade da Rota Bioceânica. O projeto é de grande relevância econômica e estratégica para o Brasil, trazendo oportunidades de crescimento e fortalecimento das relações comerciais com outros países da América do Sul.

A visita presidencial também demonstraria a cooperação entre os governos federal e estadual e a parceria com o setor privado, representada pela Fiems, na concretização desse empreendimento de grande envergadura.

Os detalhes da visita oficial ainda estão sendo definidos, mas a expectativa é que ela ocorra em breve. A ministra disse ainda que o presidente Lula viu as obras por fotos e ficou impactado com o andamento.

“Ele ficou muito interessado. A Rota Bioceânica do Brasil é permitida, pois temos um país continental. Temos condições de avançar com projetos de rotas bioceânicas mais ao norte, porque a região da Amazônia, Roraima, Pará, Amazônia e até o Acre, não vão e não têm condições de utilizar a Rota Bioceânica de Mato Grosso do Sul. Eles têm que encontrar outra rota para o Pacífico que não seja a nossa.”

A ministra diz ainda que realiza estudos para apresentar ao presidente Lula, mas que a rota do MS será um grande marco na gestão do petista. “Obviamente, tínhamos que tratar de forma muito especial da Rota Bioceânica de Mato Grosso do Sul, até porque é a primeira, ela estará pronta ainda no mandato do presidente Lula e ela, entendo, terá muito sucesso e será o carro-chefe a puxar.”

Pacote de obras

O novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) será lançado em 11 de agosto pelo presidente Lula, com investimento anual de R$ 60 bilhões, somando R$ 240 bilhões ao longo do mandato e parcerias público-privadas. Segundo a ministra Simone Tebet, há investimentos programados para Mato Grosso do Sul.

Ao lado do governador Eduardo Riedel, a ministra Simone Tebet disse que ainda não poderia comentar sobre as obras a serem realizadas no Estado, mas que elas serão lançadas nos próximos dias.

Por – Rayani Santa Cruz

