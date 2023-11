Tiago Botelho assume SPU no Estado

O Tiago Botelho ( PT), professor que concorreu ao senado na última eleição no próximo dia 10 de agosto será empossado como superintendente do Patrimônio da União.

Ele é um dos cotados pelo PT em ser o pré-candidato a prefeitura de Dourados. A posse do novo cargo acontece no Auditório do Bioparque Pantanal às 13h30 e contará com autoridades.

Tiago será o responsável pelos imóveis da União no Estado dentre outras atribuições do cargo.

SPU

A Secretaria do Patrimônio da União – SPU é o órgão do Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos responsável pela gestão do Patrimônio da União. Entre suas responsabilidades está a autorização para a ocupação dos imóveis públicos federais, estabelecendo diretrizes para alienação de imóveis, cessão onerosa ou gratuita, entre outras formas de destinação, objetivando a melhor gestão deste patrimônio. Também promove a gestão dos terrenos de marinha, das praias marítimas e fluviais e o controle do uso dos bens de uso comum do povo, entre outras atribuições. Nesta área do site, você encontra informações sobre como o governo cuida do nosso patrimônio, além de acessar a página de serviços da Secretaria.