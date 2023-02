Integrante de facção criminosa morre em confronto

Um Homem, de 42 anos, identificado apenas como “Negão do PCC” morreu na noite de domingo (12) após entrar em confronto com o Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) da Polícia Militar. O caso ocorreu em Bela Vista, município localizado na região de fronteira com o Paraguai.

De acordo com informações iniciais, o indivíduo estava com um comparsa na rua Barão de Ladário, Vila Planalto, e foi surpreendido quando a equipe policial apareceu. O homem estaria organizando sequestros e outros tipos de crimes, e recentemente, alguns veículos roubados na região de fronteira passaram a ser monitorados pela equipe policial.

Na tentativa de abordagem, segundo o site, houve troca de tiros e o autor dos disparos iniciais morreu após ser encaminhado ao hospital São Vicente de Paula.

“Negão” entrou na lista de procurados após fugir do Senad (Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai) e estava na cidade há poucos dias. Outro integrante da quadrilha foi preso durante a ação, e estava armado com um fuzil.

Fuzil usado no “novo cangaço”

Com o indivíduo, foi encontrada uma pistola calibre 9 milímetros com diversas munições e na casa onde estava, uma caminhonete roubada em Minas Gerais foi apreendida.

Além disso, na residência as equipes encontraram um fuzil calibre .762, de uso restrito com diversas munições. A arma é geralmente usada em táticas conhecidas como “novo cangaço’ em que homens fortemente armados invadem e tomam as cidades para o roubo a instituições financeiras.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.