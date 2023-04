Simone organiza encontro com Marina em prol de ações sustentáveis

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet ( MDB), se reuniu na última sexta (7), com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva para tratar de projetos para atuar na luta contra as mudanças climáticas.

A MDBista que também chegou a ser cotada para tal pasta está planejando projetos para defender e fiscalizar metas efetivas na defesa do Meio Ambiente. “Estive reunida com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Conversamos sobre a criação da Autoridade Nacional de Segurança Climática, instituição que será vinculada ao Ministério do Meio Ambiente e que terá o objetivo de atuar na luta contra as mudanças climáticas, na defesa da sustentabilidade e fiscalizar a implementação de metas de sustentabilidade em todos os ministérios. Obrigada pela recepção, ministra. Juntas, vamos lutar pelo desenvolvimento sustentável do Brasil.

