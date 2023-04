Na defesa das mulheres e antirracismo Gleice Jane assume nesta terça-feira

Primeira deputada estadual do PT, professora Gleice Jane Barbosa, primeira suplente do PT, deverá assumir a cadeira da Assembleia Legislativa na próxima t5erça-feira (11).

Conforme o regimento interno da Casa de Leis, “o suplente convocado para substituição ou para o preenchimento definitivo de vaga terá, a fim de tomar posse, o prazo de trinta dias, prorrogável por metade desse tempo, pela Mesa, a requerimento escrito do interessado”. Ela assume a vaga do deputado Amarildo Cruz que faleceu no mês passado.

Em uma postagem em seu perfil a deputada promete fazer um mandato antirracista e feminista.

O presidente do diretório do PT de Dourados também homenageou a professora e desejou sorte através de uma nota:

“A companheira Gleice Jane será a primeira mulher do PT a assumir como Deputada Estadual na Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul. Temos orgulho da trajetória dessa mulher pelas causas sociais, por uma sociedade mais inclusiva, democrática e justa! Estamos representados nesse mandato!

Como é de conhecimento, já externamos em nota, os sentimentos de perda do Companheiro Amarildo Cruz. Essa fatalidade pegou a todos de surpresa, de forma rápida e inesperada. Vivemos, portanto, um momento de luto.

Conheci a Gleice Jane em 2003, era estudante da UEMS e presidia o Diretório Central dos Estudantes. Batalhava por pautas em defesa da educação gratuita e de cotas.

Acompanhei, desde então, sua trajetória, pois também se filiou ao PT em 2004, contribuindo com o debate do Partido em relação a construção da democracia, a inclusão das mulheres na política, dos povos indígenas e quilombolas, entre tantas outras pautas.

É difícil separar a Gleice militante do PT da sindicalista, particularmente como presidenta de SIMTED, pois sempre veio ampliando e aprofundando as pautas que marcam sua coerência política. Entendo que uma de suas marcas é a defesa da educação de qualidade e as pautas feministas, pois sem dúvida, o combate à cultura patriarcal e machista precisa ser enfrentada com coragem por todos nós.

O que esperar, então, do mandato da Gleice? Com a palavra a companheira:

“Este mandato será feminista e antirracista. Terá como objetivo unificar as lutas sociais e o partido. Queremos retomar os tempos em que o PT se tornou protagonista na região da Grande Dourados.

O mandato terá o perfil da trajetória da companheira, das lutas das mulheres e dos compromissos históricos do PT. Toda militância torce por você Gleice, tendo certeza de sua enorme capacidade e habilidade política.

Grande Abraço Companheirada!

Saudações petistas!

Joca – Presidente PT Dourados”

A deputada se recupera de uma crise de síndrome de Guillain-Barré, um distúrbio autoimune, em que o sistema imunológico do corpo ataca parte do sistema nervoso. Diante do tratamento de saúde ela atuará remotamente nas sessões ordinárias.

