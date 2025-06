Simone conversará com Lula e Riedel para definir candidatura ao Senado

Após conversas com o presidente Lula e o governador Eduardo Riedel é que a a atual ministrado planejamento Simone Tebet deverá definir sobre uma possível candidatura ao Senado por Mato Grosso do Sul. Ela disse ontem que tem acompanhado as pesquisas qualitativas onde seu nome aparece e isso de certa forma a deixa animada mas qualquer definição deverá acontecer somente a partir do mês de outubro.

A Ministra do Planejamento e Orçamento do Brasil, Simone Tebet participou da cerimônia de início das obras de expansão e reforma do Aeroporto Internacional de Campo Grande e dos aeroportos de Ponta Porã e Corumbá, ocasião em que foi questionada sobre sua candidatura ao Senado Federal em 2026 e afirmou que ainda é cedo para decidir. “Acho que essas conversas têm que acontecer um ano antes da eleição, então vamos aguardar até outubro ver os acontecimentos”.

Segundo Simone sua posição atual é essencial para o estado. “Acho que ter uma ministra de Mato Grosso do Sul no Ministério do Orçamento e Planejamento é fundamental para o Mato Grosso do Sul. A exemplo dos investimentos que conseguimos, poucos estados têm investimentos na ordem de mais de R$ 20 bilhões, proporcionalmente ao tamanho populacional de Mato Grosso do Sul. E deve ser indiscutivelmente o estado que mais está sendo beneficiado. Então vamos aguardar, se precisar ficar até 31 de dezembro como ministra, se for bom para Mato Grosso do Sul, também vou ficar. Meu projeto é servir Mato Grosso do Sul através do Brasil. A gente tem grandes demandas”.

Simone citou pesquisas qualitativas que têm mostrado “reconhecimento” do eleitor. “Me colocam como um dos melhores nomes no sentindo de credibilidade e isso não tem preço. Independente de ganhar ou perder, ter um voto, 10 ou um milhão de votos, credibilidade, na vida da gente, é o que vale. Alguns vão aplaudir, outros vão criticar. Faz parte do processo. Estou extremamente satisfeita e até surpresa com o resultado das pesquisas qualitativas que tenho visto . Há um reconhecimento do eleitor que cumpro um papel por Mato Grosso do Sul, que amo meu Estado e que estou servindo meu estado da melhor forma possível e isso já me basta”.

Ao ser questionada sobre a possibilidade de ser candidata por outro Estado, Simone descartou qualquer possibilidade, mas reafirmou que na política é necessário ter um lado. “Engana-se, quem é morno, que tem hoje alguma chance na política. Na política você tem que ter lado. Quando você tem lado, tem postura, as pessoas, no mínimo, te reconhecem. Elas podem não gostar, mas elas reconhecem”, complementou.

Por Carol Chaves

