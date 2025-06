Litoral norte de SC, o novo horizonte para quem quer investir além da safra

Imóveis de alto padrão da Vetter na região combinam rentabilidade e qualidade de vida em um só lugar

Quando a safra vai bem, é hora de pensar no próximo passo. E para muitos produtores, esse próximo passo pode ir além do campo e chegar à beira-mar. Mais precisamente em imóveis no litoral norte de Santa Catarina, uma região que desponta como novo horizonte para investidores atentos às oportunidades ainda fora do radar tradicional.

Cidades como Penha e Balneário Piçarras oferecem a combinação ideal para quem busca alta rentabilidade e momentos de descanso. Ambos os destinos contam com infraestrutura urbana em constante desenvolvimento, segurança e natureza preservada, com praias de águas cristalinas, sendo algumas com certificação internacional “Bandeira Azul”.

“O litoral norte de SC tem atraído investidores de outros estados não só pela valorização, mas também pela beleza e segurança da região”, afirma Maicon Oliveira, Diretor Comercial e de Operações da Vetter.

Vetter: alto padrão com inspiração internacional e assinatura catarinense

Parte importante dessa transformação tem o “selo” da Vetter, a 3ª maior construtora de Santa Catarina, que há mais de dez anos concentra seus lançamentos no litoral norte do estado. Com um portfólio 100% voltado ao alto padrão e um histórico consistente de valorização acima da média nacional, a Vetter vem conquistando investidores dentro e fora do estado.

Com plantas amplas, suítes em todas as unidades, vista para o mar e sustentabilidade como parte integral dos empreendimentos, os projetos da Vetter são pensados para oferecer uma experiência personalizada aos clientes, como áreas de lazer amplas com espaços exclusivos como o Vetter Friends & Pool.

“Nossa atuação no mercado de alto padrão vai além de bons acabamentos e amplas metragens. O padrão Vetter fica evidente em cada detalhe, nas inovações de cada projeto, nos ambientes e no atendimento exclusivo durante toda a jornada do cliente, que não termina na entrega das chaves. Quem escolhe um Vetter, costuma voltar. “, afirma Fernando Parra, Gerente Comercial da Vetter.

Investidores encontram na Vetter o que procuram

O perfil exigente dos investidores do agronegócio, acostumados a pensar a longo prazo e na segurança dos investimentos, encontram nos empreendimentos da Vetter atributos importantes: localização estratégica, alto padrão, experiência consolidada no setor, alto índice de aprovação entre os clientes, além de valorização média que chega a 20%. Tudo isso aliado a algo que muitos investidores não encontram em seu próprio estado: o mar. Não à toa, a região tem se tornado uma rota natural para quem busca aliar patrimônio e qualidade de vida.

Mesmo com mercado imobiliário da região aquecido, ainda há espaço para quem chega agora. Entre os seus lançamentos, a Vetter destaca o Royal Bay , em Penha, além do Emerald Coast, em Balneário Piçarras. Ambos arquitetados para proporcionar conforto, exclusividade, localização privilegiada à beira-mar e alto potencial de valorização. Outro destaque que está por vir é o Bal Harbour, um empreendimento ainda mais inovador da Vetter, também localizado em Balneário Piçarras.

Seja para diversificar os ganhos da safra ou garantir um “lugar ao sol” no futuro, o litoral norte de Santa Catarina surge como um novo capítulo de possibilidades, onde investimentos e férias caminham lado a lado.

