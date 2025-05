Servidoras da ALEMS participam de celebração em homenagem ao Dia das Mães

Em celebração ao Dia das Mães, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) promoveu, na manhã desta quinta-feira (8), um café da manhã especial com a presença de parlamentares e servidoras. A iniciativa foi proposta pela Mesa Diretora como forma de reconhecer e valorizar o papel fundamental das mães na sociedade e na vida pública.

“A figura materna é símbolo de cuidado e dedicação. A relação de mãe e filho transborda amor. A partir desse sentimento, que nós possamos compreender os problemas da população de Mato Grosso do Sul, trabalhar com sensibilidade e entregar o melhor às pessoas. Que o amor que recebemos possa frutificar para além do nosso lar. Desejamos para nosso Estado o que uma mãe deseja para seu filho”, afirmou o presidente da Casa de Leis, deputado Gerson Claro (PP).

A 3ª vice-presidente, deputada Mara Caseiro (PSDB), destacou que o Parlamento Estadual é um espaço onde são tomadas decisões que impactam diretamente a vida das pessoas, muitas vezes inspiradas por valores transmitidos pelas mães. “Valorizar as mães é reconhecer a base de muitos dos princípios que orientam nossas decisões públicas. Hoje, rendemos nossas homenagens às mães servidoras, que acolhem todos os sul-mato-grossenses que chegam à Assembleia”, completou.

A jornalista Christiane Mesquita, que atua há quase 20 anos na Casa de Leis, ressaltou o valor de iniciativas que dão visibilidade ao papel das mães no ambiente de trabalho. “Momentos como esse fortalecem nosso papel no serviço público. Ser mãe e servidora é um desafio diário, mas também uma missão. É gratificante ver esse olhar de respeito e carinho por parte da instituição”, destacou.

Um dos momentos mais marcantes da celebração foi a apresentação do Coral da Assembleia Legislativa, sob a regência do maestro Nillo Cunha e a coordenação de Marlene Figueira. Com as canções “E por isso estou aqui”, “Fogão de lenha” e “Coração de mãe”, o coral tocou profundamente o coração das servidoras.

Sirlei Alves, mãe do coralista Everton Garcia, falou da homenageada em forma de canção. “Viajei de Cassilândia até a Capital para participar deste momento especial. É um presente de alma, uma declaração que diz mais do que mil palavras. É como ouvir o céu dizendo que você é amada por Deus”.

