Dois homens são presos por descumprimento de medida protetiva de urgência

Nesta quinta-feira (08), dois homens, de 22 anos 40 anos foram presos por descumprimento de medida protetiva na cidade de Três Lagoas.

A polícia relaizou a prisão para garantir a integridade física e psicológica das vítimas. Os indivíduos foram presos preventivamente por terem descumprido a decisão judicial de medidas protetivas de urgência, que determinavam proibição de aproximação e contato com as vítimas, de 17 anos e de 51 anos.

As medidas haviam sido decretadas após denúncias de crimes envolvendo violência doméstica contra as vítimas. Mesmo após as restrições impostas, os suspeitos teriam descumprido as determinações judiciais.

Após serem presos, os suspeitos foram encaminhados até a Unidade Policial onde permanecerão.

A prisão foi realizada pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Três Lagoas.

