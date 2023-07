Servidor da Câmara Municipal preso por pedofilia é exonerado do cargo

A edição do Diário Oficial de Campo Grande, público na manhã de hoje (6), a exoneração do servidor comissionado da Câmara Municipal de Campo Grande, preso ontem (5), por pedofilia. Segundo a Casa, o servidor atuava há mais de 20 anos no cargo.

A publicação foi assinada pelo presidente da Câmara e vereador Carlos Augusto Borges (PSB), o Carlão. Segundo informações do Portal da Transparência, o servidor comissionado foi admitido em janeiro de 2003, tinha rendimento de até R$ 11 mil.

Operação Sentinela

Segundo informações da delegada Anne Karine Trevisan, o servidor foio preso em uma residência na Vila Rosa Pires, com 150 arquivos de materiais com crianças e adolescentes de pornografia infantil. Ainda de acordo com a delegada da DPCA, ele havia sido preso pela Polícia Federal pelo mesmo crime e depois solto após pagar fiança de R$ 8 mil. Em depoimento, ele disse que acessava os vídeos por curiosidade.

Após a prisão em flagrante, ele foi entregue a justiça e passará por audiência de custódia.

