Mais de 2 mil segurados não realizaram Censo Previdenciário; prazo encerra amanhã

Com encerramento do prazo marcado para esta sexta-feira (07), pelo menos 2.699 segurados estaduais ativos, aposentados e pensionistas de Mato Grosso do Sul continuam com a situação irregular em relação ao Censo Previdenciário. Aqueles que não o fizerem terão bloqueados seus rendimentos do mês de julho que deverão ser liberados no início de agosto, para os que regularizaram seu cadastro.

Em se tratando de poderes, no Executivo se encontra o maior número de segurados irregulares, ou seja, 2.534 não atualizaram seus dados cadastrais. No Tribunal de Justiça são 136, no Tribunal de Contas 15, na Assembleia Legislativa 11 e, por fim, três no Ministério Publico. Apenas na Defensoria Pública houve a regularização do total de segurados.

Ressalta-se que o prazo final para os beneficiários do MSPrev e do Sistema de Proteção Social dos Militares de Mato Grosso do Sul (SPSM/MS) regularizarem sua situação cadastral será sexta-feira, dia 7 de julho. Aqueles que não o fizerem, fatalmente, terão bloqueados seus rendimentos do mês de julho que deverão ser liberados no início de agosto, para os que regularizaram seu cadastro.

Recomenda-se que regularização seja feita, preferencialmente, de forma On-line, entretanto quem tiver dificuldade poderá comparecer à Unidade de Gestão de Pessoas do órgão de sua lotação, ou à Ageprev ( avenida Mato Grosso, 5.778 – Bloco I), de segunda a sexta-feira, no período de 7h30 às 16h30, munido de todos os documentos indicados no Anexo I. Dúvidas adicionais podem ser dirimidas acessando o site do Censo : www.censo.ms.gov.br.

Quem precisa fazer

O objetivo do Censo Previdenciário é realizar uma atualização cadastral obrigatórias dos servidores públicos estaduais de Mato Grosso do Sul. A realização deste Censo é obrigatória para segurados, dependentes, aposentados e pensionistas vinculados ao RPPS/MS (Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso do Sul).

Estes citados estão podem estar vinculados tanto aos órgãos, autarquias e fundações do Poder Executivo, como dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública.

Também participam do Censo Previdenciário de 2023 militares ativos, da reserva remunerada, reformados, dependentes e pensionistas vinculados ao SPSM/MS (Sistema de Proteção Social dos Militares de Mato Grosso do Sul).

Como fazer

O Censo é feito, preferencialmente na modalidade de autocadastramento online, por meio de formulário eletrônico disponível no endereço www.censo.ms.gov.br. Como forma de evitar a evasão na realização de recadastramento, alguns municípios do Estado recebem atendimento presencial da Ageprev (Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul).

A atualização cadastral possui caráter obrigatório e pessoal para: os segurados, dependentes, aposentados e pensionistas dos órgãos, das autarquias e das fundações do Poder Executivo, dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública vinculados ao RPPS/MS; militares estaduais, ativos, da reserva remunerada, reformados, dependentes e pensionistas vinculados ao SPSM/MS; servidores ativos que estejam: cedidos, em autorização de exercício, em designação de exercício, a qualquer título, independentemente do destino; licenciados, afastados ou que, por qualquer motivo, estejam ausentes de suas atividades.

Em caso de dúvidas, o servidor poderá entrar contato pelos telefones (67) 4042-1007, o WhatsApp (67) 99630-7481 e o e-mail específico do Censo Previdenciário, que é o [email protected].

Contudo, ainda há a possibilidade do censo ser feito de maneira presencial, na sede da Ageprev, que fica na Avenida Mato Grosso, número 5778, Bloco I. O prédio fica aberto para atendimento ao público das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

