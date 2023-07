Goalball do Ismac disputa o Regional Centro-Norte

O Regional Centro-Norte Goalball 2023, que começou a ser disputado a partir ontem (5), na cidade de Brasília (DF), reúne 16 equipes, dez no torneio masculino e seis no feminino, de cinco Estados. Em jogo, duas vagas restantes para a Série B do Campeonato Brasileiro, agendado para o fim de outubro. Os jogos acontecerão até sábado (8), na Associação Portuguesa de Brasília.

Entre os homens, Mato Grosso do Sul conta com o Ismac na disputa. A equipe tem como técnico Jonas Juvenal da Silva está no grupo B, ao lado de Icemat-MT, Uniace-DF, RDM-DF, e Acelgo-GO.

Capital/Cetefe, Icemat e Uniace já estão garantidos na Série A e RDM, na B. Neste caso, a briga pela vaga na Série B será mais acirrada, com seis equipes envolvidas. O Brasileiro da Segunda Divisão terá dez times: cinco rebaixados do ano passado (Adevibel-MG, RDM-DF, Funad-PB, Apec-PE e APADV-SP) fora os cinco melhores de cada Regional – Ceibc-RJ (Sudeste 1), Adevirn-RN (Nordeste), Acergs-RS (Sul), LMC-SP (Sudeste 2) e o representante do Centro-Norte.

De acordo com os organizadores, os paratletas inscritos pelo Ismac são Elysson de Souza, Marcelino de Moraels Lara, Max Nascimento do Rosário, Miller da Silva Souza, Patrício Finoli e Tiago Oliveira de Lima.

A estreia da equipe de Campo Grande aconteceria na tarde da quarta-feira, com o Icemat. Nesta quinta, a partir das 8h50 (de MS), enfrenta o RDM, e às 13h, joga diante da Uniace. Na sexta-feira, o Ismac encerra a participação na primeira fase contra a Acelgo, a partir das 11h20.

Não há representante de Mato Grosso do Sul na disputa das mulheres. (Da CBDV, com LS).

