Senadora anuncia destinação de R$2 milhões para Educação

A senadora Soraya Thronicke (União Brasil) irá cumprir algumas agendas no Estado nesta próxima segunda-feira (20), e irá focar na educação deve visitar a Universidade Estadual e o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul e fazer a entrega simbólica de recursos às instituições.

A primeira parada será no IFMS, onde deve ser anunciado a destinação de R$ 2 milhões em emendas individuais da parlamentar para o instituto, além do R$ 1,2 milhão já enviado para financiar outros projetos.

Já na UEMS, Soraya deve ministrar uma aula magna da Universidade da Maturidade, projeto voltado para a formação acadêmica de pessoas idosas e que conta com o apoio financeiro da senadora por meio de emenda no valor de R$ 500 mil. Esse projeto, subsidiado pela senadora, poderá expandido para outros campi da UEMS em breve.

Em 2022, Soraya já havia indicado R$ 250 mil à UEMS, recurso que deve ser usado na aquisição de materiais e equipamentos para desenvolvimento de oficinas de capacitação de gestores em “Educação em Direitos Humanos das Mulheres”, e para execução e o acompanhamento das ações vinculadas ao Programa Rede de Saberes, voltado a estudantes indígenas.

“Ajudar as instituições de ensino do meu estado, além de ser uma necessidade, é algo que faço com prazer, pois educação sempre foi prioridade entre os valores familiares que recebi. Meus pais sempre me incentivaram muito a estudar e também fui professora de idiomas por um período da minha vida, do qual guardo memórias maravilhosas. Então, a educação tem um lugar muito especial no meu coração por ela mudar vidas”, afirma a senadora Soraya.

Além da implantação dos dois projetos, a parceria do IFMS com o Assentamento Bandeirantes inclui a capacitação dos assentados em empreendedorismo, fluxo de caixa e aproveitamento das carcaças dos peixes. “Esses dois projetos são sustentáveis e não utilizam muita água. A ideia é ensinar as 60 famílias do Assentamento Bandeirantes para que eles possam tocar os dois projetos sozinhos e até formarem uma cooperativa, pois somente os tanques de peixe devem gerar uma renda mensal de até R$ 25 mil para o assentamento todo”, explicou a reitora do IFMS, Elaine Cassiano.

